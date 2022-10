Comunicat de presă: Proiectul „Prin Educație spre Vocație!” continuă „Prin Educație spre Vocație!” continua sa creasca gradul de incluziune sociala și sa urmareasca situațiile de risc prin intermediul activitaților de tip after school și in noul an școlar, 2022-2023. Cu ajutorul acestui proiect se urmarește sprijinirea și monitorizarea celor peste 400 de copii inscriși in program pentru prevenirea și reducerea fenomenului de abandon școlar. […] The post Comunicat de presa: Proiectul „Prin Educație spre Vocație!” continua first appeared on albaiuliainfo.ro . Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

