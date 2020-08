Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Comunicat de presa Claudiu Racuci (PNL): Guvernul a adoptat inca o ordonanța de urgența prin care se aloca suma de 175 de milioane de euro pentru pregatirea anului școlar Deputatul PNL Claudiu Racuci saluta alocarea sumei de 175 de milioane de euro pentru decontarea cheltuielilor facute…

- "Guvernul PNL a scapat total situatia de sub control. Datele ultimelor saptamani arata ca au esuat in gestionarea pandemiei. Numarul cazurilor confirmate a crescut intr-un ritm alarmant. Au esuat in relansarea economiei, planul de relansare economica a ramas tot la stadiul de proiect, nimic concret.…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa Claudiu Racuci (PNL) – Guvernul PNL a reusit sa protejeze locurile de munca din economia privata, numarul de angajati din economie ramanand relativ constant Deputatul PNL Claudiu Racuci considera ca masurile luate Guvernul PNL si-au atins obiectivel, astfel incat numarul…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa, Claudiu Racuci (PNL): Modelul liberal de dezvoltare economica este bazat pe investiții masive și pe creare de locuri de munca Deputatul PNL de Alba Claudiu RACUCI spune ca Planul de relansare economica a intrat in linie dreapta și ca Guvernul PNL va adopta in 30 zile…

- Din nou, despre Covid-19! Asta este, vrem, nu vrem, ne scrie agenda, ca sa vorbesc in limbaj de lemn. Mai precis, despre efectele nenorocitului asta de virus, altele decat cele medicale. Din imparțirea populației in tabere, am mai vorbit despre ele, a rezultat o chestie destul de trista. Aceea ca multor…

- "Poate primesc odata procesul vorbal sa pot sa ma apar. Deocamdata vad ca e un linșaj mediatic care se pare ca are la baza cele 140 de milioane de euro date de catre guvernul Orban ca sa cumpere presa. Daca pentru asta au dat banii, inseamna ca i-au dat degeaba. Puteau sa foloseasca banii pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa discuția cu premierul Orban, ca legile justiției trebuie reparate, precizand ca Guvernul va veni cu inițiativa legislativa in acest sens. „Am urmarit in spațiul public, a inceput o discuție ciudata in PSD, intre ei, incep sa-și plateasca polițe.…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa Marcela Daramuș: Copiii și bunicii lor, abandonați de Guvernul PNL Ce cadou au primit copiii de 1 Iunie? Gustul amar al nesiguranței privind majorarea alocațiilor și multa aroganța – cadoul guvernanților de 1 iunie. Copiii au fost, sunt și vor ramane cea mai mare valoare…