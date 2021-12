Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a fost informat in legatura cu problemele angajaților Complexului Energetic Oltenia, generate de neaplicarea Legii 197 din 2021. Deputatul de Gorj, Claudiu Manta, a declarat ca a stat de vorba cu șeful Ministerului Muncii și acesta ar cunoaște bine problemele legate de…

- Comunicat de presa| Deputatul PSD de Alba, Radu Marcel Tuhuț: „Un an de mandat parlamentar in slujba locuitorilor din județul Alba!” Deputatul PSD de Alba, Radu Marcel Tuhuț: „Un an de mandat parlamentar in slujba locuitorilor din județul Alba!” Stimați locuitori ai județului Alba, Se implinește un…

- Ziua de 25 noiembrie, cand se marcheaza in toata lumea lupta impotriva violenței asupra femeii nu a trecut neobservata in Neamț, datorita unui proiect derulat de catre Organizația Județeana a Femeilor Social Democrate, reprezentata de Carmen Elena Nastasa, președintele filialei. Proiectul a constat…

- Avand in vedere informatiile vehiculate in ultimele 24 de ore cu privire la o fuziune intre Organizatia Judeteana Alianta pentru Unirea Romanilor Constanta si o alta formatiune politica, facem urmatoarele precizari: La mijlocul acestei luni, 27 de persoane ndash; deci nu organizatii ndash; au demisionat…

- Parlamentul a votat, astazi, propunerea legislativa pe care deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a depus-o impreuna cu parlamentari din PSD, pentru deblocarea activitații fermierilor romani. „Toți cei care doresc sa investeasca in construcții agricole vor fi scutiți de birocrație și de goana dupa…

- Comitetul Olimpic Roman va beneficia de o parte din taxele incasate din jocurile de noroc, dupa cum prevede un proiect de lege adoptat marți de deputați. Actul normativ reglementeaza acordarea a 1% din taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de…

- Nr. 110594 din 9 Noiembrie 2021 COMUNICAT DE PRESA ACTIVITATI DE VERIFICARE, IN CONTEXT COVID 19 Pe tot parcursul zilei de ieri, 8 noiembrie a.c., politistii ialomiteni au actionat in colaborare cu celelalte structuri, in sistem integrat, privind verificarea respectarii normelor legale impuse in contextul…

- In Romania, 111.755 de elevi de clasele primare și gimnaziale invața in sistemul de invațamant simultan, in anul școlar 2022-2022, potrivit datelor Ministerului Educației. Din totalul elevilor care fac ore in clase in care sunt și elevi din alți ani de studiu, 92% sunt din mediul rural. Raportat la…