- A fost semnat contractul de finanțare europeana pentru modernizarea Teatrului Național Aureliu Manea! Proiectul are o valoare totala de 23.273.798,19 lei și presupune modernizarea completa a instituției culturale, atat in

- S-a semnat contractul pentru proiectul ”Amenajare Parc Ostroveni” – cel de-al saptelea proiect cu fonduri europene aprobat in acest an pentru municipalitatea valceana. Marti, 23 iunie, s-a semnat contractul de finantare pentru proiectul cu fonduri europene depus in cadrul Programului Operational Regional…

- Marti, 23 iunie, s-a semnat contractul de finantare pentru proiectul cu fonduri europene depus in cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020 ”Amenajare Parc Ostroveni”, cu o valoare totala de 1.775.365,17 lei, din care finantare nerambursabila – 1.739.857,87 lei, contributia bugetului local…

- Studentii care vor sa devina antreprenori pot accesa de la 1 iunie o finantare de pana la 100.000 de euro, printr-un program pe fonduri europene lansat de Guvern in valoare totala de 150 de milioane de euro. „Guvernul lanseaza astazi un apel pe fonduri europene de 150 de milioane de euro de sprijin…

- Strategia de dezvoltare locala pentru persoanele aflate in risc de saracie din municipiul Campina a fost admisa la finanțare cu fonduri europene, principalul proiect din cadrul acestei strategii fiind construirea de locuințe sociale pentru persoanele care traiesc in locuințe amenințate de alunecari…

- Unul dintre proiectele europene importante pregatite de catre municipalitatea pietreana se refera la reabilitarea și modernizarea cinematografului Cozla din cartierul Darmanești și transformarea lui intr-un centru multifuncțional. Contractul de finanțare pentru acest proiect a fost semnat de primarul…

- Primaria Turda a semnat un nou contract de finanțare europeana. Este vorba despre ,,Reabilitarea, extinderea și dotarea Gradiniței Dr. Ion Rațiu”, proiect in valoare totala de 4.284.095,09 lei. ➡ Proiectul prevede: