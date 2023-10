Stiri pe aceeasi tema

- NEATENȚIA COSTA… Un accident destul de grav s-a produs in urma cu cateva zeci de minute in satul Badeana, comuna Tutova, pe DE 581. Detașamentul de pompieri Barlad intervine cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, pentru asigurarea masurilor PSI in urma producerii acestui accident rutier. In…

- NOI INVESTIȚII… Primarul Cristinel Rusu a semnat in cabinetul ministrului Adrian-Ioan Veștea, contractul de finanțare din cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru lucrarile de asfaltare a strazilor din Negrești. Urmatoarea etapa este cea de intocmire a documentației pentru scoaterea…

- Ministrul dezvoltarii, Adrian Ioan Veștea, a semnat, astazi, la Suceava, 20 de contracte de finanțare pentru proiecte aprobate in cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. Semnarea contractelor a avut loc in Sala Unirii a Consiliului Județean Suceava, in prezenta șefului administrației…

- PARTENERIAT… Aleșii locali barladeni, reuniți in ședința ordinara a CLM, au aprobat, la final de august, un proiect de hotarare cu privire la Acordul de Parteneriat dintre Municipiul Barlad și Municipiul Strașeni din Republica Moldova. Semnarea acestui Acord de Parteneriat da posibilitatea celor doua…

- UPDATE: Incidentul de la Badeana, de pe DE 581, a fost pe 20 august a.c., la ora 2.59. Poliția Municipiului Barlad a fost sesizata cu privire la producerea acestui eveniment rutier, in afara comunei Tutova, in care a fost implicat un autoturism inmatriculat in Germania. Conducatorul auto a parasit locul…

- COLABORARE… Viceprimarul Vasluiului, Catalin Mandru, a anunțat implementarea, in premiera, pentru municipiul reședința de județ, a proiectului privind bugetarea participativa, inițiat de USR, partid care impreuna cu PNL formeaza majoritatea in Consiliul Local. Aceasta bugetare participativa iși propune…

- CARAȘ-SEVERIN – Inceputul de saptamana a adus pentru vesti bune pentru locuitorii din Eftimie Murgu. Mihai Otiman, edilul comunei, impreuna cu Adrian Ioan Veștea, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, au semnat contractul de finanțare pentru modernizarea infrastructurii stradale…

- PERSEVERENTA… O mana de huseni care inca cred in posibilitatea revenirii trenului pe linia Crasna – Husi isi continua demersurile in acest sens. Nu demult au facut si o petitie online, prin care solicita ca Primariile din Husi, Oltenesti, Cretesti, dar si Consiliul Judetean Vaslui sa se implice pentru…