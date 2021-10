Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Salanța, arhitectul județului Cluj, a publicat pe Facebook o serie de fotografii cu noua pista de biciclete ce va lega trei comunitați: Huedin, Sâncraiu și Calațele. El a felicitat administrația locala din Sâncraiu pentru ca a inaugurat…

- Bicicliștii care circula pe str. Eneas nu mai trebuie sa se fereasca de mașini, care intrau destul de des pe pista dubla de biciclete, in special pentru a ocoli limitatoarele de viteza. Reprezentanții Primariei Timișoara au decis sa monteze stalpișori pentru a delimita traseul de banda de circulație.…

- FOTO ȘTIREA TA| O vulpe și-a „ales” locul de odihnit pe veci pe pista de biciclete dintre Alba Iulia și Micești O vulpe și-a „ales” locul de odihnit pe veci pe pista de biciclete dintre Alba Iulia și Micești O vulpe decedata a fost gasita pe pista de biciclete dintre Alba Iulia și cartierul Micești…

- Clujul ar urma sa aiba o super zona de relaxare, 14 kilometri de piste de biciclete pe traseul fostei Mocanițe, intre Huedin - Sancraiu - Calațele. Investiția nu este mare, dar in Romania te mananca birocrația, incompetența și delasarea. Comuna Sancraiu s-a descurcat și a obținut fonduri pentru…

- In orașul Baia Sprie se efectueaza in aceasta perioada o serie de lucrari, printre care și cele la pista de biciclete care va face legatura cu Baia Mare. Totodata, continua lucrarile și la drumul dintre cele doua localitați. ”In aceasta perioada in oraș se muncește cu spor. Sunt lucrari de infrastructura…

- Terasamentul fostei cai ferate uzinale a UPET, paralel cu strada Neagoe Basarab, este transformat in pista de biciclete, cu iluminat Post-ul Pista de biciclete in locul terasamentului fostei cai ferate uzinale a UPET și locuințe ANL la fosta UM Gara apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pana la finalul acestui an, pista de biciclete intre Timisoara si Zrenjanin, pe malul canalului Bega, ar trebuie sa fie gata. Partea romaneasca este functionala de mai bine de cinci ani, numai ca sarbii s-au apucat de construit infrastructura velo mult mai tarziu. Acum sunt si ei gata

- Țiganii au ocupat DN1 R, luni seara, in comuna clujeana Calațele. Rromii s-au așezat pe o trecere de pietoni și s-au distrat. Șoferii au fost nevoiți sa faca slalom printre petrecareți. Gestul oamenilor se poate numi, fara doar și poate, o sfidare grosolana. Potrivit INFO Huedin, la Calațele ar avea…