Comuna din România care reduce iluminatul public Primaria comunei vrancene Ruginesti va reduce temporar programul iluminatului public pe timpul noptii in localitate, in incercarea de a diminua cheltuielile privind facturile de curent electric care aproape s-au triplat in ultima luna, potrivit reprezentantilor administratiei locale. “In urma facturii de curent care a venit saptamana trecuta, am vazut ca s-a marit costul iluminatului public de la 100 – 120.000 lei pe luna, pana la 305.000 lei si ne-am gandit la aceasta solutie pentru a diminua din cheltuieli. Am considerat ca de la ora 00,00 pana dimineata la ora 04,00 nu este fluctuatie foarte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

