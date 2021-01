Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, s-a vaccinat luni. Luni, incepand cu ora 12.00, a inceput administrarea vaccinul impotriva COVID-19 personalului din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgența. Vaccinat a fost și șeful structurii,…

- In prima videoconferința cu prefecții, premierul Florin Cițu a anunțat ca prioritatea din acest moment este campania de vaccinare anti-COVID-19, iar intenția guvernului este de a lansa de saptamana viitoare a doua etapa de vaccinare. Pentru aceasta va fi nevoie ca toate cele 900 de centre de vaccinare…

- In conformitate cu Strategia de vaccinare impotriva COVID-19 si pentru asigurarea unui mediu favorabil desfasurarii campaniei de vaccinare impotriva noului coronavirus, la nivelul judetului Dambovita au fost infiintate 5 centre de vaccinare destinate imunizarii personalului din domeniul sanitar, organizate…

- In Cluj-Napoca vor fi 13 centre de vaccinare, dintre care 11 centre de vaccinare sunt in mai multe școli clujene.11 centre de vaccinare sunt in școli din tot orașul.Centru de vaccinare - Școala Ion Creanga - Aleea Peana, nr. 4 (Manaștur)Centru de vaccinare - Școala Iuliu Hațieganu - strada Grigore Alexandrescu,…

- La nivel național au fost stabilite trei etape ale vaccinarii anti-Covid-19: • Etapa I – Lucratorii din domeniul sanatații și social;• Etapa a II-a – Populația cu grad ridicat de risc. Lucratori care desfașoara activitați in domenii-cheie, esențiale;• Etapa a III-a – Populația generala. La nivelul județului…

- Conform informațiilor transmise de catre Direcția de Sanatate Publica Prahova, pentru FAZA I a vaccinarii impotriva COVID-19 (in care va avea loc imunizarea personalului medico-sanitar), la nivelul județului au fost amenajate 14 centre de vaccinare: – Spitalul Județean de Urgența Ploiești – 4 centre–…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arges a aprobat lista cu cele 14 centre de vaccinare impotriva COVID-19, dintre care trei vor fi in municipiul Pitesti. Potrivit hotararii CJSU Arges, pe langa cele trei centre de vaccinare din Pitesti, va exista cate unul in municipiile Campulung…

- Un numar de 32 de centre de vaccinare impotriva COVID-19 vor functiona in judetul Timis, din care 17 vor fi la Timisoara si doua la Lugoj. Astfel de centre vor mai functiona in orasele din judetul Timis, dar si in localitatile aflate in apropierea municipiului Timisoara. Potrivit unui comunicat…