Compozitorul, dirijorul şi profesorul ZAHARIA POPESCU – CENTENAR Prof. dr. Al. I. Badulescu Astazi, 6 iunie 2020, se implinesc 100 de ani de cand a vazut lumina zilei, in satul Ditesti din actuala comuna Filipestii de Padure, judetul Prahova, renumitul compozitor, dirijor si profesor ZAHARIA POPESCU- presedinte al Cenaclului Muzical “Paul Constantinescu” din Ploiesti, incepand din 1985 si pana la trecerea pe neasteptate in lumea cea vesnica (12.12.2007, Bucuresti). Dupa ce a absolvit scoala primara in satul natal si invatamantul secundar teologic din orasul Valenii de Munte, in perioada 1935-1941, si-a continuat pregatirea de specialitate la Academia de Muzica… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

