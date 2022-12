Stiri pe aceeasi tema

- Serialul „Wednesday”, in care joaca in rolul principal Jenna Ortega, e acum in top pe Netflix, in Romania. In serial joaca și doi actori romani, e vorba de Geroge Burcea, in rolul lui Lurch Addams, majordomul familiei Addams, și Victor Dorobanțu care joaca rolul lui Thing, „Mana” care e meru alaturi…

- Romanii din serialul Wednesday de pe Netflix. Cum au fost transformați pentru familia Addams Noul serial despre familia Addams, produs de Netflix, a fost filmat anul trecut in Romania. Poarta numele de Wednesday și se bucura deja de foarte mare succes. Este vorba despre o miniserie de 8 episoade care…

- Papa Francisc a concediat conducerea principalei organizatii caritabile a Vaticanului, dupa ce au aparut acuzatii conform carora angajatii ar fi fost umiliți și harțuiți, informeaza Digi24. Caritas Internationalis, o confederatie de 162 de organizatii caritabile catolice din intreaga lume, coordonata…

- Netflix a anunțat sambata ca Henry Cavill va parasi „The Witcher”, unul dintre serialele sale fanion, acesta urmand sa fie inlocuit in sezonul 4 al seriei de un alt actor emblematic, in timp ce el este considerat favorit sa preia rolul lui James Bond. Compania americana de streaming a anunțat oficial…

- Henry Cavill, care timp de trei sezoane a interpretat personajul lui Geralt de Riv din serialul "The Witcher", produs de Netflix, a anuntat ca nu se va intoarce pentru al patrulea sezon. El va fi inlocuit de actorul australian Liam Hemsworth, fratele lui Chris Hemsworth, care a jucat in special in…

- Forțele armate rusești au lansat atacuri cu rachete asupra a trei hidrocentrale din Ucraina, relateaza publicația de profil Elektronews. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Compania americana de streaming Netflix a anuntat sambata ca unul dintre serialele sale emblematice "The Witcher" a fost reinnoit pentru un al patrulea sezon, care il va avea insa in rolul lui Geralt din Rivia pe actorul australian Liam Hemsworth in loc de Henry Cavill, informeaza site-ul publicatiei…

- Un nou serial in care este prezentata povestea de viața a unui criminal in serie face furori in intreaga lume. Cine este actorul care interpreteaza rolul lui Jeffrey Dahmer, barbatul care a ucis cu bestialitate 17 oameni. Evan Peters este foarte cunoscut peste hotare, pentru aparițiile lui in multe…