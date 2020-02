Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat, Florin Cițu, a anunțat ca va depune, astazi, lista miniștrilor și programul de guvernare. De asemenea, de luni vor incepe negocierile in Parlament pentru formarea unei majoritați.”Incepand de luni vom incepe negocierile. Sper ca PSD sa nu tergiverseze și de aceasta procedura,…

- Biroul Executiv al PNL se reuneste, astazi, intr-o sedinta, pentru a stabili lista ministrilor propusi in Cabinetul Citu si programul de guvernare care vor fi depuse la Parlament. In aceeasi sedinta, conducerea liberalilor trebuie sa voteze si sustinerea candidaturii lui Nicusor Dan pentru functia de…

- Biroul Executiv al PNL se va reuni vineri in sedinta, pe ordinea de zi aflandu-se candidatul la Primaria Capitalei, dar si lista Cabinetului condus de premierul desemnat Florin Citu si programul de guvernare al viitorului Executiv, scrie Agerpres."Maine, la ora 9,00, avem convocata reuniunea…

- Liberalul Ionel Danca, sef al Cancelariei premierului, a anuntat luni ca programul de guvernare al PNL a fost actualizat, fiind adaugate noi masuri pe termen scurt. ''Programul de guvernare PNL a fost actualizat. Au fost scoase o mare parte dintre angajamentele asumate si deja realizate in trei luni…

- Astazi, premierul desemnat Ludovic Orban va trimite Parlamentului aceeasi garnitura de ministri din primul cabinet, pentru a provoca PSD si pe aliatii lor sa respinga in mod repetat propunerile de investitura venite din partea presedintelui Klaus Iohannis.

- Premierul desemnat Ludovic Orban a anuntat ca luni, dupa reuniunea Biroului Politic al PNL, va înainta catre Birourile Permanente ale celor doua Camere lista ministrilor si programul de guvernare actualizat.„Luni, dupa reuniunea Biroului Politic al partidului, la care voi prezenta…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a anuntat ca luni, dupa reuniunea Biroului Politic al PNL, va inainta catre Birourile Permanente ale celor doua Camere lista ministrilor si programul de guvernare actualizat, relateaza agerpres.roLuni, dupa reuniunea Biroului Politic al partidului, la care voi prezenta…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat marți, in calitate de for decizional, cu 247 de voturi ‘pentru’ si 21 de abtineri, proiectul de lege de eliminare a pensiilor speciale pentru mai multe categorii de bugetari. Legea mai trebuie promulgata de președintele Klaus Iohannis și publicata in Monitorul Oficial…