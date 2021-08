Stiri pe aceeasi tema

- În cadrul Comitetului Județean de Coordonare al PNL Cluj de duminica, 18 iulie, delegații au ales noua conducere a Biroului Politic Județean (BPJ). Astfel, europarlamentarul Daniel Buda a câștigat un nou mandat în funcția de președinte al PNL Cluj,…

- UPDATE: In urma evenimentului rutier, un barbat de 35 de ani, din comuna Sanmihaiu Roman, județul Timiș, a decedat. De asemenea, 3 persoane au fost ranite, respectiv conducatoarea auto care a fost transportata la spital cu elicopterul SMURD, un tanar de 23 de ani, din municipiul București și o tanara…

- Croata Marija Cicak va deveni duminica prima femeie care va arbitra finala masculina a turneului de tenis de la Wimbledon, informeaza AFP. All England Club, care organizeaza competitia londoneza de Mare Slem inca de la prima sa editie, din 1877, a confirmat ca Marija Cicak va conduce meciul dintre sarbul…

- PNL Timiș sta pe un butoi de pulbere, dupa scandalul de sambata trecuta, de la alegerile pentru organizația municipala. Marți seara, are loc o intrunire a Biroului Politic Județean, unde sunt posibile mai multe scenarii... The post Video! Echipa lui Raul Ambruș: ”Vrem pace, dar in condițiile noastre!”…

- O batrana de 85 de ani a fost victima unui viol comis de un barbat de 34 de ani din județul Timiș. Polițiștii Secției 1 Rurala au fost sesizați, in noaptea de 21/22 mai a.c., ca pe raza localitații Fiscut a avut loc o agresiune asupra unei femei de 85 de ani, in casa in […] The post Șocant: Femeie de…