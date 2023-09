Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Winnetou s-a nascut in Alba: Povestea lui Mircea Breazu, actorul care a jucat rolul capeteniei apașe timp de 25 de ani FOTO| Winnetou s-a nascut in Alba: Povestea lui Mircea Breazu, actorul care a jucat rolul capeteniei apașe timp de 25 de ani Mircea Breazu sau Benjamin Armbruster, cum il știu…

- Un tanar din Blaj care a baut aproape 20 de beri și cocktai-uri și a provocat un accident rutier, trimis in judecata de procurori Un tanar din Blaj care a ajuns cu mașina intr-un șant dupa ce a baut mai multe beri și cocktailuri, va ajunge in fața instanței de judecata. La data comiterii faptei avea…

- Bataie intr-un bar din Galda de Jos. Trei tineri, reținuți de polițiști Trei tineri din Galda de Jos, au fost reținuți de polițiști, dupa ce miercuri dupa-amiaza, 13 septembrie 2023, au provocat un scandal intr-un bar din localitate. Potrivit IPJ Alba, la data de 14 septembrie 2023, polițiștii Secției…

- Un fost primar al comunei Vințu de Jos din Alba și un fost director economic al primariei au scapat definitiv de un dosar penal in care erau judecați pentru delapidare. Prejudiciul a fsot in valoare de 31.000 de lei.

- Peste 15 milioane de euro sunt disponibile pentru reabilitarea si valorificarea patrimoniului cultural UNESCO si de clasa "A" din cele sase judete din Regiunea Centru, potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru."In calitatea sa de…

- "In raspuns la rachetele lansate mai devreme in cursul serii (miercuri), IDF (armata israeliana) lanseaza in prezent lovituri in Fasia Gaza", a indicat armata israeliana. Loviturile au atins un obiectiv militar al Hamas in nordul Fasiei Gaza, dar nu au provocat victime, potrivit unei surse de securitate…

- Instituțiile publice, obligate sa faca gratuit copii dupa actele cetațenilor. Legea a intrat in vigoare din 4 iulie Incepand cu data de 4 iulie 2023 intra in vigoare Legea 9/2023, conform careia vor disparea dosarul cu șina, copiile legalizate și copiile dupa diferite acte. Legea promulgata de Președintele…

- Criza alimentara. Aviz nefavorabil CES. Consiliul Economic Social a tras un semnal de alarma inainte ca Guvernul Ciolacu sa adopte OUG de ieftinire a prețurilor la alimente de baza. Criza alimentara. Aviz nefavorabil CES. Potrivit ordonanței adoptate de guvern, procesatorii și marile magazine nu vor…