- Consilierii județeni au decis joi, 27 mai, intr-o ședința ordinara de lucru, modificarea Hotararii Consiliului Județean Mureș nr. 57 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activitații neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș au aprobat joi, 27 mai, intr-o ședința ordinara de lucru, instituirea Premiilor anuale „Gaudeamus", acordate sefilor de promotie din unitatile de invatamant de stat cu ciclu liceal din Targu Mures si a Premiilor anuale „Excelenta in Invatamant", acordate elevilor…

- Astazi la amiaza, in parcul de joaca, zona Diamant cartierul Tudor din municipiul Targu Mureș, a avut loc un accident in care a fost implicat un copil. Din primele informații, un copil ar fi cazut de pe spaliere și a avut nevoie de intervenția de urgența a echipajelor de salvare. Victima a fost stabilizata…

- In aceasta noapte, in zona sensului giratoriu din cartierul Dambu Pietros, municipiul Targu Mureș, a avut loc un accident in care au fost implicate mai multe autoturisme. Din primele informații, conform martorilor, șoferul unui autoturism care gonea cu viteza pe Bdul 1848, a lovit puternic mai multe…

- Ambele echipe de volei junioare ale CSU Medicina CNUE Targu Mureș au ajuns in ultima faza a Campionatului Național, mai exact la turneele finale. Caștigatoare a ultimei ediții disputate, echipa de junioare I ia startul in turneul final astazi, miercuri, 19 mai. Ediția din anul trecut nu s-a mai disputat…

- Atacurile de ursi reprezinta un fenomen frecvent in numeroase regiuni din tara, iar daca institutiile statului nu reusesc sa gestioneze aceasta problema braconajul va fi raspunsul cetatenilor la aceasta situatie, a declarat la Targu Mureș ministrul mediului, Tanczos Barna. El a precizat ca vor fi semnate…

- Astazi, polițiștii Secției de Poliție Rurala nr.5 Miercurea Nirajului au fost sesizați ca, in Livezeni, a avut loc un accident de munca. La fața locului, s-au deplasat polițiștii, reprezentanți ai I.S.U., precum și un echipaj SMURD. In fapt, un barbat, de 32 de ani, din Targu Mureș, in timp ce efectua…

- Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș a anunțat joi, 6 mai, prin intermediul unui comunicat, ca inspectori de specialitate din cadrul instituției au efectuat, recent, mai multe controale la Spitalul Clinic Județean Mureș – Secția de Boli Infecțioase,…