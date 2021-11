Stiri pe aceeasi tema

- Reputatul comentator e cu ochii pe turneul de la Cluj, unde, astazi, vom avea cinci meciuri in optimi, cu trei romance si jumatate implicate in ele: Simona Halep (18 WTA), Ana Bogdan (106 WTA), Irina Bara (138 WTA) si Emma Raducanu (23 WTA). Asta in timp ce o alta romanca, Jaqueline Cristian (105 WTA),…

- Sorana Cirstea a postat un mesaj șocant. Aflata in Statele Unite ale Americii pentru turneul Indian Wells, iubita lui Ion Ion Țiriac și-a uimit fanii. Ce a transmis Sorana Cirstea din SUA Sorana Cirstea a fost eliminata de la Indian Wells, in turul 3. Ea a pierdut in fața Elinei Svitolina cu 6-4, 4-6,…

- Simona Halep a declarat, vineri seara, ca vrea sa mai joace inca 2-3 ani deoarece considera ca poate evolua inca la nivel inalt. Totodata ea a precizat ca iși dorește sa ajunga din nou in top 10 WTA. „Mai vreau sa joc doi-trei ani… trei ani cu putin noroc. Sa vedem cum o sa fiu cu accidentarile, imi…

- Dupa un inceput excelent in turneul de la New York, tenismena noastra a fost eliminata.Doar doua runde a durat visul american al iubitei lui Ion Ion Țiriac, aceasta cedand clar meciul susținut in fața lui Shelby Rogers.Cum s-a prabușit Sorana Cirstea la US Open 2021? Dupa un prim set foarte […] Articolul…

- Dupa un avant spectaculos la Us Open 2021, jucatoarea de tenis Sorana Cirstea traiește un coșmar, in aceste momente. Ce a pațit iubita lui Ion Ion Țiriac la New York. Fanii sunt foarte suparați. Clipe de coșmar pentru Sorana Cirstea la US Open 2021 Victoria frumoasa in fața rusoaicei Veronika Kudermetova…

- Victorie frumoasa pentru Sorana Cirstea, la US Open 2021!Jucatoarea de tenis din Targoviște și-a umilit adversara la New York, calificandu-se astfel in turul secund la Flushing Meadows. Iubita lui Ion Ion Țiriac este foarte fericita pentru aceasta performanța sportiva.Sorana Cirstea a facut spectacol…

- Victorie frumoasa pentru Sorana Cirstea, la US Open 2021! Jucatoarea de tenis și-a umilit adversara la New York, calificandu-se astfel in turul secund la Flushing Meadows. Adversara Soranei Cirstea nu a avut nicio șansa Sorana Cirstea a facut spectacol pe terenul de tenis, la US Open 2021. Frumoasa…

- Sorana Cirstea, umilita la Montreal. Aflata pe locul 40 WTA, iubita lui Ion Ion Țiriac a fost invinsa fara drept de apel in turul secund al turneului din Canada. Cirstea trecuse in prima runda de Alison Riske și parea ca-și continua forma buna aratata in acest an. Oricum, jucatoarea din Targoviște a…