Stiri pe aceeasi tema

- Nu unul, ci doi complici a avut atacatoarea de la Acces Direct, care vineri a intrat in platoul emisiunii cu o piatra cu care a vrut s-o loveasca pe Mirela Vaida. Cine este cea de-a treia femeie implicata?

- Mirela Vaida a oferit primele declarații dupa ce a ieșit de la Secția de Poliție 4, unde a depus o plangere impotriva atacatoarei sale. Vedeta TV a marturisit ca in timp ce povestea autoritaților tot ce s-a intamplat in timpul emisiunii Acces Direct, ea a retrait toate acele clipe de coșmar.

- Mirela Vaida a ajuns in urma cu doar cateva momente la secția de Poliție pentru a depune plangere impotriva atacatoarei sale. Vedeta TV a vorbit printre lacrimi despre incidentul din timpul emisiunii Acces Direct și despre faptul ca se teme pentru viața ei.

- Surpriza mare pentru Mirela Vaida. Cum și-a serbat vedeta de la Antena 1 ziua de naștere. Ce cadou inedit a primit din partea colegilor sai de la Acces Direct și care a fost reacția frumoasei blondine, atunci cand toți i-au urat „La mulți ani!” Ce cadou a primit Mirela Vaida de ziua ei Sarbatoare mare…

- Mirela Vaida a rabufnit in timpul emisiunii pe care o prezinta. Cunoscuta prezentatoare de la Acces Direct a reacționat aspru atunci cand a fost deranjata de ceva. Ce a facut-o sa porneasca un adevarat scandal? Mirela Vaida, scandal la Acces Direct. Ce a deranjat-o? Mirela Vaida s-a enervat in direct!…

- Mirela Vaida a avut parte de un incident extrem de neplacut și total de neașteptat in cadrul emisiunii ”Te cunosc de undeva”. Prezentatoarea de la ”Acces Direct”, chiar in timpul show-ului pe care l-a pus in scena s-a prabușit in fața colegilor și a juriului.