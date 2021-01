Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Energetic Oltenia(CEO) a mai pus in funcțiune un grup energetic, in urma cererii in creștere de energie pe baza de carbune. In ultimele zile a fost ger in țara și a crescut consumul de energie electrica la nivel național. A fost nevoie de toate capacitațile de producere de energie electrica…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 16.057 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS–CoV–2 au decedat. In intervalul 03.01.2021 (10:00) – 04.01.2021 (10:00) au fost raportate 78 de decese (46 barbați și 32 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in…

- Minerii și energeticienii din Complexul Energetic Oltenia vor beneficia doar de o scurta vacanța la final de an. Este cea mai scurta vacanța de final de an, de la inființarea companiei și pana in momentul de fața. Administrația producatorului de energie electrica pe baza de carbune a motivat neacordarea…

- La cel mai recent recensamant, cel din anul 2011, in Oltenia s-au declarat cetațeni de etnie maghiara un numar 752 de persoane, dupa cum urmeaza: 66 in Olt, 134 in Gorj, 153 in Mehedinți, 192 in Dolj și 207 in Valcea. La alegerile pentru Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020 UDMR, formațiune…

- In ultimele 24 de ore au fost infectate cu coronavirus 3.660 de persoane și au decedat 127 de pacienți bolnavi de Covid-19. Pana astazi, 7 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 517.236 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 409.121 de pacienți au fost declarați…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis marti mai multe atentionari Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, valabile in 11 de judete. Astfel, pana la ora 23:00, in judetele Arges, Calarasi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dambovita, Gorj, Olt, Dolj, Valcea si Mehedinti se…

- Romania a inregistrat alte 6.752 de cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore. Bilanțul COVID-19 a ajuns la 303.751, potrivit datelor transmise duminica de Grupul de Comunicare Strategica.204.679 de pacienți au fost declarați vindecați. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate…

- In intervalul 02.11.2020 (10:00) – 03.11.2020 (10:00) au fost raportate 120 decese (70 barbați și 50 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bistrița-Nasaud, Botoșani, Braila, Brașov, Buzau, Calarași, Caraș-Severin, Constanța, Dolj,…