- Sporul natural negativ si migratia romanilor in strainatate sunt cele doua fenomene care continua sa conduca la scaderea populatiei, astfel ca, pana la urmatorul recensamant, populatia Romaniei va scadea sub nivelul de 19 milioane de persoane. “Avem un deficit natural de aproape 70.000 de…

- Romania a importat, in primul trimestru din 2018, o cantitate de titei de 2,117 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 467.300 tep (28,3%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Productia…

- BCR, cea mai mare banca din Romania, a raportat pentru T1/2018 un rezultat operational de 371,7 milioane lei (79,9 mil. euro) si un profit net de 252,7 milioane lei (54,3 milioane euro). “Anul 2018 a inceput bine pentru noi. Performanta vine, in primul rand, din increderea pe care clientii…

- Populatia activa a Romaniei totaliza anul trecut 9,12 milioane persoane, din care 8,67 milioane ocupate si 449.000 someri, rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) fiind de 63,9%, in crestere fata de anul anterior cu 2,3 puncte procentuale, a anuntat INS. Rata somajului…

- Aproape 36.000 de angajați din companiile din Romania au participat anul trecut la programele de training sau de teambuilding organizate de grupul Ascendis. Diviziile de training, consultanța și teambuilding au generat cele mai mari creșteri ale vanzarilor in 2017 fața de anul 2016. Ascendis, liderul…

- MedLife anunța finalizarea tranzacției de cumparare a pachetului de 100% de acțiuni a diviziei de servicii medicale Polisano, companie din top 10 cei mai mari operatori de servicii medicale din Romania, ca urmare a aprobarii acesteia de catre Consiliul Concurenței. Noua structura MedLife la nivelul…

- Fondurile europene atrase de Romania in primul deceniu de la aderare au avut ca impact majorarea Produsului Intern Brut cu 13,6% si au crescut cu 30% nivelul investitiilor pana in 2016. Fondurile europene intrate in Romania depasesc 46 de miliarde de euro, din care numai in perioada actuala…

