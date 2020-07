Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, potrivit careia activitatea de judecata se suspenda in situatia instituirii starii de urgenta si poate continua doar in situatii exceptionale.Pentru…

- Activitatea de judecata se suspenda in situatia instituirii starii de urgenta si poate continua doar in situatii exceptionale, potrivit propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, adoptate miercuri de plenul Camerei Deputatilor. S-au inregistrat 213…

- Activitatea de judecata se suspenda in situatia instituirii starii de urgenta si poate continua doar in situatii exceptionale, potrivit propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, adoptate miercuri de plenul Camerei Deputatilor. S-au inregistrat 213 voturi…

- Cu toate ca decizia CCR cu privire la neconstituționalitatea decretului nr. 195/2020 al Președintelui Romaniei referitoare la introducerea starii de urgența a fost luata la data de 6 mai, Guvernul a venit in ultimul moment cu un proiect de lege care sa reglementeze masurile ce urmeaza a fi adoptate…

- Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului, susține ca Parlamentul este responsabil daca pana vineri, cand Romania iese din starea de urgența, nu vom avea noi masuri pentru limitarea raspandirii coronavirusului. El a atacat dur sesizarea Avocatul Poporului și decizia Curții Constituționale, numindu-i…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a cerut parlamentarilor sa adopte cu celeritate legea privind starea de alerta. Proiectul va trece azi de Senat si maine de Camera Deputatilor, insa oricum nu poate fi promulgat pana la inceputul saptamanii viitoare. Seful statului a anuntat ce masuri de relaxare vor intra…

- Președintele Klaus Iohannis a constestat la CCR modificarea legii educației naționale, adoptata de Parlament, care prevede posibilitatea organizarii online a cursurilor din invațamantul preuniversitar și universitar, pe perioada starii de urgența sau de asediu.

- In domeniile Apararii, Ordinii publice si Securitati nationale, dar si pentru angajatii din sistemul medical. Decretul de prelungire a starii de urgența prevede ca termenele de preaviz in cazul demisiei se suspenda pe intreaga durata prevazuta in decret. Masura este valabila pentru personalul din domeniile…