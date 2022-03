Compensări bugetare în lipsa comenzilor pentru industria apărării Suportand de la buget salariile celor din industria apararii pe timpul lipsei comenzilor, impuscam trei iepuri dintr-un sigur foc. In primul rand, mentinem in functiune respectivul sector, care, nu se stie, la un moment dat ar trebui sa produca masiv pentru necesitati de front. Apoi, se evita riscurile asupra securitatii persoanelor, patrimoniilor si mediului, daca ne gandim ca este vorba in mare masura si despre munitii si explozibili. La fel de important este si faptul ca sunt pastrate locurile de munca si se mentin in circuitul productiv specialistii in domeniu ori ca personalul aflat in protectie,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

