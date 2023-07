Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Bogdan Nistor, liderul Solidaritatea Sanitara Neamț, este in drum spre București, impreuna cu 25 de colegi din sistemul sanitar, care participa la mitingul organizat la ora 11, din Piața Victoriei. Este o noua acțiune a angajaților din sanatate pentru a obține salarii echitabile, dar și o serie…

- Federatia „Solidaritatea Sanitara” organizeaza un nou miting national al lucratorilor din Sanatate, miercuri, incepand cu ora 11:00, in Piata Victoriei din Bucuresti. La protest sunt asteptati sa participe peste 5.000 de angajati din Sanatate, care, potrivit organizatorilor, se vor lupta cu caldura…

- Peste 98% dintre angajații din domeniul IT claseaza posibilitatea de a lucra in regim hibrid sau remote in topul prioritaților lor cand vine vorba de alegerea sau pastrarea unui loc de munca. Regimul de munca de la distanța, care a cunoscut o rata de adopție cvasi-generalizata in timpul pandemiei și…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Transgaz, operatorul rețelei naționale de transport al gazelor, intenționeaza sa incheie, in urma unei licitații un acord-cadru pentru cazare pe teritoriul Romaniei a personalului propriu care se deplaseaza n interes de serviciu la obiectivele de investiții. Contractul-cadru…

- Sondaj EY Romania Majoritatea angajatorilor (61%) din Romania chestionați in cel mai recent studiu EY considera ca nivelul neimpozabil de 300 de lei prevazut de legislația fiscala pentru cadourile acordate angajaților la ocazii speciale este prea mic in contextul inflaționist actual. Respondenții ar…

- Incotro Romania? Deficitul bugetar in primele 4 luni ale anului 2023 a ajuns la 27 mld. lei, fața de 16 mld. lei ale aceleiași perioade a anului 2022 (sursa: zf.ro). In aceste condiții, intrebarea din titlu se justifica: incotro? Evident, ne aflam intr-o situație imposibila: nu putem scadea deficitul…

- StTUDIU: Valoarea medie a beneficiilor extra-salariale in Romania a crescut cu 11%. Valoarea medie lunara a beneficiilor extra-salariale acordate in Romania, in 2022, a crescut cu 11% fata de anul anterior, pana la 696 lei/luna pentru fiecare angajat, arata rezultatele unui studiu de specialitate,…

- Sondaj EY Bancile europene conduc la nivel mondial in materie de masuri ESG (mediu, social și guvernanța), potrivit celui mai recent indice EY Sustainable Finance Index. Cu toate acestea, ritmul de imbunatațire a activitații sociale in Europa ramane in urma piețelor bancare din SUA și Asia-Pacific,…