Companiile din Rusia se grăbesc să îşi deschidă conturi la bănci chineze – sursă ”In ultimele zile, 200-300 de companii ne-au abordat, dorind sa deschida noi conturi”, a declarat pentru Reuters persoana, care lucreaza la filiala din Moscova a unei banci de stat chineze si are cunostinte directe despre operatiunile acesteia. Persoana a refuzat sa fie numita sau sa-si identifice banca, deoarece nu este autorizata sa vorbeasca cu mass-media. Nu era clar cat de raspandita este cererea din Rusia pentru conturi noi la bancile chineze, dar sursa a declarat pentru Reuters ca multe dintre companiile care cauta noi conturi fac afaceri cu China si ca se astepta ca tranzactiile in yuani… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

