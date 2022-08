Stiri pe aceeasi tema

- Companiile de handling care activeaza pe aeroportul Otopeni, mai exact patru firme, au pierdut 600 de angajati in perioada 2019-2021, conform calculelor facute de ZF pe baza datelor publice, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Companiile din HoReCa vor putea opta, din ianuarie 2023, pentru plata unui impozit de 1% din cifra de afaceri, chiar daca depasesc pragul de 500.000 de euro, astfel ca acest sistem va avantaja companiile mari, considera reprezentantii unei companii de consultanta. Fii la curent cu cele mai…

- Companiile de handling care activeaza pe aeroportul Otopeni, mai exact patru firme, au pierdut 600 de angajati in perioada 2019-2021, conform calculelor facute de ZF pe baza datelor publice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 19,56%, in primele cinci luni din acest an, pana la 13.694, fata de 11.454, in aceeasi perioada din 2021, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Peste 1.000 de persoane au pierdut zborul de pe aeroportul din Dublin. Situația a fost atat de haotica, incat guvernul l-a convocat pe directorul general al aeroportului pentru a veni cu un plan pentru restul verii, iar compania s-a angajat sa plateasca cheltuiala in plus a pasagerilor care au pierdut…

- Companiile din Turingia au vizitat, la Timisoara, fabrica Continental Automotive Romania, unde au aflat informatii despre domeniile de cercetare si dezvoltare abordate de compania din Romania, dar si despre climatul de afaceri din vestul tarii, potrivit unui comunicat remis luni de AHK Romania.…

- Senatorul PSD Marius Dunca considera ca sprijinirea mediului de afaceri pentru a elimina efectele multiplelor crize pe care le traverseaza țara noastra reprezinta, in continuare, o prioritate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Aproximativ 65% dintre companiile industriei serviciilor pentru afaceri solicita angajatilor sa lucreze de la birou 2 - 3 zile pe saptamana, arata un studiu realizat de Asociatia Business Service Leaders in Romania in perioada februarie - aprilie 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…