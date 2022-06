Companiile de turism spionează la odinul guvernului SUA / Baze de date uriașe pentru serviciile secrete Guvernul SUA a ordonat companiilor de turism sa il spioneze ani de zile pe un hacker rus și sa raporteze saptamanal unde se afla acesta. O contestație in justiție a Forbes a forțat publicarea unor documente care dezvaluie pentru prima data amploarea ordinelor secrete de supraveghere care urmaresc mișcarile persoanelor din intreaga lume. In 2015, […] The post Companiile de turism spioneaza la odinul guvernului SUA / Baze de date uriașe pentru serviciile secrete first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

