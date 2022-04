Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a distrus sisteme de rachete antiaeriene S-300 care au fost furnizate Ucrainei de catre o țara europeana, a anunțat luni Ministerul rus al Apararii. Ministerul a spus ca rachetele rusești Kalibr lansate de pe mare au distrus duminica patru lansatoare S-300 care erau ascunse intr-un hangar de la…

- ​O reuniune la Budapesta a ministrilor apararii din tarile membre ale grupului de la Visegrad a fost anulata in ultimul moment. Decizia vine dupa ce ministrii Apararii din Cehia si Polonia au refuzat sa participe invocand relatia Ungariei cu Rusia, dar si alegerile care au loc la finalul acestei saptamani.…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, vine in aceasta saptamana la Bratislava și, potrivit premierului slovac Eduard Heger, va discuta „probabil” si despre posibilitatea ca Slovacia sa furnizeze Ucrainei sistemul de aparare antiaeriana S-300, de productie sovietica, o idee respinsa insa de…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, va efectua in aceasta saptamana o vizita in Slovacia in cadrul careia, potrivit premierului slovac Eduard Heger, va discuta probabil si despre posibilitatea de trimitere a sistemului de aparare antiaeriana S-300 al Bratislavei, de productie sovietica,…

- Polonia nu va trimite avioane de lupta in Ucraina, a anunțat Varșovia, marți, un anunț similar fiind facut și de alte țari NATO care au evidențiat confuzia timpurie cu privire la ceea ce va cuprinde de fapt noul sprijin militar al UE pentru Kiev. Pe langa Polonia, Bulgaria și Slovacia au facut anunțuri…

- Acest lucru inseamna ca are o treime in afara Ucrainei, ceea ce nu este nesemnificativ, a spus oficialul.SUA au evaluat ca „in aceasta dimineața” forțele ruse „au lansat peste 320 de rachete”. Majoritatea acestor rachete sunt „rachete balistice cu raza scurta”, a adaugat oficialul. Ucraina a lansat…

- Ucraina a sfatuit companiile aeriene sa evite zborurile deasupra Marii Negre de luni pana sambata. Din cauza exercitiilor navale ale Rusiei in zona, informeaza Reuters. Peste 30 de nave rusesti au inceput exercitii in apropierea peninsulei Crimeea, informeaza News.ro.“De maine, companiile…