Stiri pe aceeasi tema

- HASH BROTHERS SRL, in calitate de francizat Casa Berarilor Artizani, cauta colegi noi! Ne marim echipa și suntem in cautare de colegi noi, pasionați de vanzari și cu energie buna. Daca iți place sa interacționezi cu oamenii, esti o persoana organizata, iți dorești sa inveți ce inseamna berea artizanala…

- Trei intervenții, intr-un sfert de ora, la care au intervenit, sambata, salvatorii montani din Alba O femeie s-a accidentat la partiile de la Domeniul Schiabil Sureanu. Este suspicionata de o fractura la tibie. Starea ei, nefiind foarte buna, i s-a administrat oxigen. La scurt timp, un accident cu ATV-ul…

- Un accident de circulatie soldat cu moartea unei persoane a avut loc in aceasta seara (azi, 22 ianuarie) in localitatea Vama. Doua masini s-au tamponat. In urma impactului, ambele autoturisme au iesit de pe carosabil, o persoana intrand in stop cardio-respirator. La fata locului au ajuns echipaje de…

- SC SAREROM SRL Campia-Turzii angajeaza Manipulant marfa, Ambalator marfa, Muncitor necalificat, Motostivuitorist cu atestat ISCIR valabil. Se ofera salariu atractiv, ticehete de masa, contract pe perioada nedeterminata, pentru mai multe detalii: 0725222591. Articolul SAREROM SRL face angajari la Campia…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” da startul unui proiect indragit atat de noi, dar mai ales de cei care iubesc teatrul și doresc sa afle cat mai multe din secretele lui – Micul actor, proiect din cadrul programului WORKSHOP PRICHINDEL. Un proiect inceput inca din anul 2022, care a fost extrem de apreciat…

- La data de 9 decembrie 2022, in jurul orei 16,00, pe DJ 107 C, pe raza localitații Drambar, comuna Ciugud, un tanar de 18 ani, din comuna Ciugud, in timp de conducea un autoturism, in direcția Drambar – Alba Iulia, a pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat in coliziune frontala cu un cap…

- ANGAJARI la stat in Alba: Se cauta muncitori, ingrijitori, șoferi pentru transportul elevilor sau femei de serviciu. Condiții Mai multe posturi sunt vacante in aceasta perioada in instituții publice din județul Alba. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie sa indeplineasca unele condiții,…

- Compania Mavexim SRL face angajari! In aceasta perioada, societatea comerciala dorește sa-și completeze echipa pentru punctul de lucru de la Targoviște. Compania Mavexim acorda salarii motivante și multe alte beneficii. Daca dorești sa faci parte dintr-o echipa cu inalte standarde profesionale și etice,…