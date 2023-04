Stiri pe aceeasi tema

- Un proprietar de automobil Tesla din California a dat vineri in judecata producatorul de masini electrice, intr-un proces care ar putea deveni o actiune colectiva, acuzandu-l de incalcarea vietii private a clientilor, transmite Reuters.

- Do Kwon, antreprenorul sud-coreean din sectorul cripto aflat in spatele a doua monede digitale care au pierdut anul trecut aproximativ 40 de miliarde de dolari, a fost acuzat vineri de frauda de procurorii americani, transmite Reuters.Un rechizitoriu in opt capete de acuzare impotriva lui Kwon a…

- Google, parte a grupului Alphabet, a distrus in mod intentionat dovezile de pe chat ale angajatilor, in litigiile antitrust din California, si trebuie sa plateasca sanctiuni si sa se confrunte cu posibile penalitati la proces, a decis marti un judecator din SUA, transmite Reuters. Judecatorul de district…

- Un judecator federal american i-a amendat joi pe fostul presedinte Donald Trump si pe avocata sa cu aproape un milion de dolari pentru ca au intentat un proces inutil, motivat politic, fostei contracandidate din alegerile prezidentiale Hillary Clinton, pe care au acuzat-o de tentativa de frauda in scrutinul…

- California a dat in judecata producatorii de insulina si administratorii de farmacii din Statele Unite, acuzandu-i ca isi folosesc puterea de piata pentru a suprataxa pacientii pentru medicamente care salveaza vieti, potrivit procurorului general al statului american, transmite Reuters. Fii…

- Ploile torentiale care au cazut in ultimele doua zile pe solul deja saturat de apa au provocat pene extinse de curent, numeroase indundatii, au dezradacinat arbori si au blocat rute importante, iar viiturile au pus in pericol conducatorii auto, informeaza AFP.Our LIVE coverage extends through 1/12c…