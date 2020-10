Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala "Aeroporturi Bucuresti" estimeaza pentru anul 2020 pierderi brute de 129,4 milioane de lei ca urmare a masurilor restrictive luate in domeniul aviatiei, in contextul pandemiei de Covid-19, se arata intr-un proiect de hotarare de Guvern initiat de Ministerul Transporturilor, privind…

- Intr-un proiect al Ministerului Transporturilor, Compania Naționala „Aeroporturi București” estimeaza ca pierderile brute de la finalul acestui an vor fi de 129,4 milioane de lei, din cauza restricțiilor din domeniul aviației, luate in urma pandemiei de coronavirus, relateaza Agerpres.O imbunatațire…

- Primaria București a introdus pe ordinea de zi a ședinței de azi a Consiliului General un proiect de hotarare care prevede alocarea a 50 de milioane de lei pentru testarea tuturor celor circa 250.000 de elevi din capitala. Proiectul nu detaliaza modul in care va fi facuta testarea, dar prevede ca beneficiarii…

- Romaero, companie de stat specializata in productie, servicii si cercetare-dezvoltare in domeniul aeronauticii pentru aeronave civile si militare de pasageri sau cargo, estimeaza pierderi de 34,4 milioane lei in acest an si venituri totale de 148,75 milioane lei, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli…

- Fondul Proprietatea a inregistrat pierderi de 848,6 milioane lei in primul semestru al anului, de la un profit net de 1,68 miliarde lei in perioada similara a anului trecut, potrivit rezultatelor financiare. “Principalul factor care a contribuit la pierderea inregistrata a fost pierderea neta nerealizata…

- Criza sanitara provocata de Covid-19 ar putea arunca in saracie extrema pana la 100 de milioane de persoane, un numar mai mare decat se estima anterior, a avertizat joi presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, intr-un interviu acordat AFP. Anterior, institutia financiara internationala estima ca…

- ”Am adoptat o ordonanta de urgenta care prevede decontarea prin Ministerul Fondurilor Europene a achizitiei de 500.000 de tablete, achizitii facute de catre autoritatile publice locale sau de inspectoratele scolare judetene. 500.000 de tablete necesare pentru inceputul anului scolar, iar aceasta achizitie…

- Mazda a raportat recent rezultatele financiare și vanzarile pentru anul fiscal ce s-a incheiat in data de 31 martie 2020. Profitul japonezilor a fost de circa 400 de milioane de dolari, la jumatate fața de anul precedent, respectiv cel mai mic profit din ultimii 9 ani. Vanzarile au totalizat 1.42 milioane…