Stiri pe aceeasi tema

- Singura persoana care ii este aproape fizic este iubita lui, si asta pentru ca fiica sa locuieste de doi ani in America, la mama ei, Monica Gabor. Irinel Columbeanu spune ca vorbeste cu Irinuca si se vad virtual. Este convins ca acolo ii este cel mai bine. „Fiica mea este foarte bine și cred…

- Roata se intoarce! Poate nu am fi crezut in aceasta vorba din batrani, insa avem un caz concret care confirma acest lucru: Irinel Columbeanu – Monica Gabor. Acum 15 ani, bruneta venea de la Bacau cu toata „averea” intr-o valiza, in palatul lui Irinel, la Izvorani. In 2020, s-au inversat rolurile. Iri…

- Vila din Izvorani a omului de afaceri Irinel Columbeanu a fost puternic afectata de un incendiu care a durat mai bine de 5 ore. Vila, de 350 metri patrați, are 15 camere. Focul, care a cuprins aproximativ 1.000 de metri patrați, s-a extins de la subsol catre parter și etaj, iar apoi a cuprins și acoperișul.…

- Premierul Ludovic Orban a subliniat pozitia clara a Guvernului de a mentine cota unica de impozitare si faptul ca nu are in vedere majorari de taxe si nici introducerea de taxe noi, in intalnirea pe care a avut-o, vineri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei.…

- Irinel Columbeanu și Monica Gabor au divorțat in urma cu mulți ani. Chiar daca au fost in scandal, dupa desparțire, in cele din urma cei doi s-au impacat iar acum au o relație buna. Fiica celor doi, Irina, locuiește cu mama ei in America, iar fostul miliardar a povestit cu lacrimi in ochi ca ii este…

- Liderul PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, anunta, luni, ca formatiunea a castigat definitiv in instanta un proces prin care se cerea primarului Sectorului 5, Daniel Florea, prezentarea defalcata a bugetului pe anul 2019. ”Curtea de Apel Bucuresti constata in mod definitv ilegalitatile comise de PSD…

- Magistrații din cadrul Curții de Apel Iași au admis ieri dupa-amiaza cererea formulata de autoritațile italiene pe numele lui Lek Colaj. "Instanța admite sesizarea formulata de Tribunalul Florența – Biroul Judecatorului pentru Cercetari Preliminare – doamna judecator Di Girolamo, pentru executarea…

- Radu Ștefan Banica, fiul cel mare al lui Ștefan Banica Jr., a fost admis la UNATC, secția Actorie. In varsta de 17 ani, Radu a moștenit talentul tatalui și al bunicului sau și le calca pe urme, din punct de vedere artistic. Daca in urma cu cateva luni, Radu ne impresiona prin vocea pe care o are, cantand…