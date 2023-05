Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat din Ministerul Finantelor, Mihai Calin Precup, sustine ca nu vor fi noi taxe in perioada urmatoare si afirma ca accentul ar trebui pus pe colectare si pe digitalizare. „Nu cred ca vor fi noi taxe. Cred ca marea provocare si marele accent va trebui sa fie pus in perioada urmatoare…

- Japonia nu mai are unde sa ingroape puii morti de gripa aviara, dupa cel mai grav focar a decimat efectivele de pasari și a dus la creșterea prețurilor la oua. Peste 17 milioane de pasari au fost ucise la nivel național in acest sezon. Eliminarea carcaselor trebuie facuta in mod corespunzator pentru…

- Footprints AI, companie romaneasca ce opereaza una dintre cele mai avansate platforme de Retail Media din lume, a bugetat investiții de peste 1 milion de euro pentru dezvoltare, in 2023. Aceasta etapa de investiții se concentreaza pe automatizarea inteligenta, cu ajutorul AI, ce poate fi implementata…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a calatorit in 2022 și primele doua luni ale anului 2023 de 26 de ori in țara și strainatate, iar majoritatea zborurilor au avut opriri in Sibiu. Detaliile publicate in exclusivitate pe pagina de Facebook despre vizita oficiala a Președintelui Romaniei in Japonia…

- In ceea ce privește reacția oamenilor de rand, aceștia sunt indignați, printre altele, de faptul ca, inainte de a zbura spre Tokyo (Japonia), avionul inchiriat de Administrația Prezidențiala de la Global Jet (Luxemburg) a zburat intai din București spre Sibiu și abia apoi a zburat mai departe spre capitala…

- Dezvoltatorul imobiliar roman Interdraw a anunțat ca intenționeaza sa investeasca peste 30 de milioane de euro (31,9 milioane de dolari) in Sungate Apartments, un proiect rezidențial din capitala București. Complexul va cuprinde trei cladiri cu un total de 248 de apartamente și va fi construit pe un…

Romanii din Bucuresti, Cluj si Arges au investit peste 6,5 milioane de lei in titlurile de stat Tezaur, potrivit Ministerului Finantelor.