Compania franceză TotalEnergies va renunţa la contractele de aprovizionare cu petrol şi motorină din Rusia TotalEnergies, care detine participatii la mai multe proiecte rusesti, a fost criticata dupa ce nu s-a alaturat Shell si BP pentru a renunta la activele de petrol si gaze din Rusia. TotalEnergies a declarat intr-un comunicat ca nu va reinnoi contractele de aprovizionare cu 240.000 de barili titei pe zi pentru rafinaria sa Leuna din Germania, de, care este alimentata cu petrol rusesc prin conducta Druzhba. Leuna, situata departe de porturile Germaniei, in apropierea orasului Leipzig, ar urma sa fie alimentata cu petrol prin Polonia, desi nu reiese clar din declaratia TotalEnergies de unde va proveni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

