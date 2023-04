Stiri pe aceeasi tema

- Investiția totala in stația de la Dumbravița, Timiș, se ridica la aproximativ 50 milione de lei (aproximativ 10 milioane de euro), incluzand stația de transformare și rețeaua de medie tensiune.

- E-Distribuție Banat a deschis astazi oficial una dintre cele mai performate stații de transformare din Romania, contruita in Dumbravița, langa Timișoara. De investiția in valoare de 23,59 milioane de lei vor beneficia peste 5.300 de clienți. Alte 27 de milioane de lei vor fi investite in viitorul apropiat…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința de miercuri, indicatorii tehnico-economici pentru construirea unei linii de cale ferata care sa lege Aeroportul Internațional „Traian Vuia” de Timișoara și de aici mai departe spre restul țarii. Așa cum debanat.ro relata inca din luna decembrie (https://debanat.ro/2022/12/ministerul-transporturilor-a-inceput-demersurile-pentru-calea-ferata-si-gara-de-la-aeroportul-international-timisoara-costul-423-de-milioane-de-lei_383466.html),…

