Stiri pe aceeasi tema

- Alstom, al doilea mare producator mondial de vehicule feroviare, are probleme financiare din cauza datoriilor și va renunța la 1.500 de angajați. Compania are o mulțime de comenzi, dar este in urma cu onorarea lor, mai ales cele care i-au revenit prin preluarea concurentului Bombardier Transport, in…

- Bulgaria va incepe sa colecteze venituri de pe urma unei noi taxe pe importurile si tranzitul de gaze naturale din Rusia, o masura care a generat critici in regiune pe fondul apropierii iernii, transmite Bloomberg.Guvernul de la Sofia se asteapta sa primeasca prima plata lunara de pe urma acestei…

- Weekend de coșmar in Bulgaria. Ferario Spasov, antrenor de fotbal, ex-ȚSKA Sofia și Litex, a pierit dupa ce mașina sa a fost lovita din spate de un autoturism care rula cu 150 km/h. Stefka Velikova, antrenoarea echipei de volei Olimpieț, și jucatorii Kaloyan Minkov și Simeon Simeonov au murit intr-un…

- Fortele de securitate bulgare au arestat un cetatean libanez cu resedinta permanenta in Bulgaria, dupa ce aceasta le-a trimis altor doua persoane o inregistrare video proprie in care promoveaza jihadul si indeamna la atacuri asupra unor obiective israeliene, americane si europene, relateaza joi agentia…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Bulgaria, unde, incepand de vineri, 29 septembrie, au loc proteste la nivel national, iar circulatia rutiera erste blocata pe mai multe drumuri, informeaza agenția News.ro.MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza…

- Presedintele Parlamentului Bulgariei, Rosen Jeliazkov, s-a intalnit cu omologul sau ucrainean, Ruslan Stefanciuk, la Dublin, noteaza Rador Radio Romania.In cadrul intrevederii, Jeliazkov a subliniat ca Bulgaria va continua sa sprijine poporul ucrainean in lupta sa pentru libertate, suveranitate si…

- Cele doua țari au incheiat un acord privind exportul a pana la patru milioane de metri cubi de gaze naturale pe zi din Turcia in Romania, a anunțat, miercuri, compania de stat turca de gaze și petrol Botaș.„Botaș, care isi propune sa devina una dintre cele mai mari zece companii exportatoare din tara…

- „Aceasta taxa de pod reprezinta un obstacol in calea liberei circulatii de persoane si bunuri intre tarile noastre. Dupa aderarea la Schengen nu vor mai exista ghisee de control pasapoarte, de ce am mai avea un alt ghiseu care sa ingreuneze traficul?”, a declarat Catalin Drula. Conferinta de presa…