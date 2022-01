Compania de transport naval Maersk anticipează că întârzierile din lanţurile de aprovizionare vor continua Pandemia a provocat o penurie de nave transportatoare de containere si blocaje in porturi intr-o perioada de cheltuieli foarte mari ale consumatorilor, ceea ce inseamna ca sute de portcontainere stau inactive in afara porturilor. ”Din pacate, 2022 nu a inceput asa cum am sperat”, a spus Maersk intr-un aviz publicat pe pagina sa internet. ”Pandemia este inca puternica si, din pacate, vedem noi focare care ne afecteaza capacitatea de a va transporta incarcaturile”, a aratat compania, adaugand ca se asteapta la o continuare a constrangerilor. Cei mai mari timpi de asteptare pentru navele transportatoare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Start-up-ul estonian Bolt, cea mai mare platforma europeana de mobilitate, a informat marti ca a strans o finantare de 628 milioane de euro de la investitori condusi de fondurile Sequoia Capital si Fidelity Management and Research Co, ceea ce duce valoarea sa la 7,4 miliarde de euro, informeaza Reuters,…

- Ikea a anuntat ca din 2022 va majora preturile produselor din magazinele sale din intreaga lume cu 9% in medie, din cauza problemelor de transport si a celor din lanturile de aprovizionare, se arata intr-un comunicat al Ingka Group, care detine 90% din magazinele de mobila Ikea, transmit AFP si Reuters,…

- Compania farmaceutica americana a anunțat, vineri, ca planuiește sa dezvolte o doza de rapel care sa asigure protecția in fața variantei Omicron a SARS-CoV-2, care a fost depistata recent in state din sudul Africii și pe care Organizația Mondiala a Sanatații a catalogat-o drept ”ingrijoratoare” , relateaza…

- O noua forma a virusului SARS CoV 2 a fost descoperita joi in Africa de Sud. Un caz al noii variante a fost detectat vineri in Belgia. Belgia este prima tara europeana care a anuntat vineri ca a depistat un caz de infectare cu noua varianta B.1.1.529 a coronavirusului SARS CoV 2, identificata mai intai…

- Cheltuielile gospodariilor au reprezentat singurul motor de crestere al economiei germane, cea mai mare din Europa, in trimestrul al treilea, compensand cu mult diminuarea investitiilor companiilor si cheltuielilor de stat in perioada verii, scrie ZF. Al patrulea val al pandemiei de coro­na­virus…

- Cozi s-au format luni in fata principalului spital din Budapesta cu persoane care vor sa se vaccineze impotriva COVID-19, in conditiile in care Ungaria a oferit pentru prima data posibilitatea ca oamenii sa se vaccineze fara sa se inregistreze in prealabil, pe fondul cresterii numarului de contaminari,…

- Sefii unor mari companii europene au declarat pentru CNBC ca problemele din lanturile de aprovizionare si presiunile inflationiste vor dura mai mult decat anticipeaza guvernele, relateaza CNBC. Cele mai recente date referitoare la inflatia nu au facut nimic pentru a risipi ingrijorarile legate…

- Comerțul de Craciun va fi ferit de problemele lanțului de aprovizionare, a declarat șeful companiei de transport maritim Maersk. Directorul executiv Soren Skou susține ca Maerks, care opereaza 20% din containerele maritime din lume, inchiriaza mai multe nave și a deschis mai multe depozite pentru a…