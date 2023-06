Stiri pe aceeasi tema

- Fabrica din Kiryat Gat urmeaza sa se deschida in 2027, sa functioneze cel putin pana in 2035 si sa angajeze mii de oameni, a declarat Ministerul de Finante al Israelului. Conform acordului, Intel va plati o cota de impozitare de 7,5%, in crestere fata de actualul 5%, a adaugat ministerul. Pe parcursul…

- Producatorul american de semiconductori Intel Corp va cheltui 25 de miliarde de dolari pentru a construi o noua fabrica de cipuri in Israel, a declarat duminica premierul israelian, Benjamin Netanyahu, care a precizat ca este vorba de cea mai mare investitie facuta vreodata in Israel, transmite Reuters,…

- Intel a anuntat vineri ca va investi pana la 4,6 miliarde de dolari intr-o noua fabrica de semiconductori si o facilitate de testare in apropiere de Wroclaw, Polonia, care ar urma sa devina operationala in 2027, ca parte a planului de investitii din Europa de 88 miliarde de dolari, pentru a-si majora…

- Guvernatorul Bancii Centrale a Greciei, Yannis Stournaras, a afirmat ca evaziunea fiscala in tara depaseste 60 de miliarde de euro anual, informeaza publicatia Ekathimerini.Veniturile oficiale declarate in Grecia totalizeaza 80 de miliarde de euro, in timp ce consumul totalizeaza 140 de miliarde…

- Deficitul bugetului federal al Rusiei s-a situat la 2.400 de miliarde de ruble (28,93 miliarde de dolari) in primul trimestru din 2023, in urma majorarii cheltuielilor si a reducerii veniturilor din energie, a informat Ministerul de Finante, transmite Reuters.

- Revista americana Forbes a alcatuit topul miliardarilor planetei pe anul 2023, clasament in care se afla și șase romani.Cu o avere estimata la 2 miliarde de dolari (mai mult cu 400 de milioane fața de anul trecut), pe primul loc intre miliardarii romani este Ion Tiriac (83 de ani), clasat…

- Directorul general al Twitter, Elon Musk, a oferit angajatilor companiei de social media actiuni la o evaluare a platformei de socializare de aproape 20 de miliarde de dolari, potrivit publicatiei The Information, care a citat o persoana familiara cu un e-mail trimis de Musk personalului Twitter,…