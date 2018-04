Stiri pe aceeasi tema

- Doar un job din zece poate fi complet automatizat, spune producatorul de roboti colaborativi Universal Robots, in contextul in care se discuta tot mai mult de faptul ca robotii vor lasa oamenii fara locuri de munca. Pentru restul de personal robotii doar vor usura munca sau va fi nevoie de recalificari.…

- Compania chineza de stat China National Nuclear Corporation (CNNC) si-a exprimat interesul de a investi in proiectul centralei nucleare de la Belene, a declarat vineri ministrul bulgar al Energiei, Temenuzhka Petkova, informeaza Reuters.

- Pago este o aplicatie in care se pot plati facturi de utilitati de la peste 60 de furnizori din Romania. Pago, aplicatia destinata gestionarii si platii facturilor de utilitati, incarcarii electronice a cartelelor preplatite si plata rovinietelor, a depasit pragul de 30.000 de utilizatori…

- Romania a depasit pragul de 60% PIB/locuitor raportat la media UE, potrivit datelor disponibile dupa ce Eurostat a dat publicitatii estimarea preliminara a cresterii economice consemnate la nivelul UE si al Zonei Euro pe anul 2017. Estimarea a fost realizata pe baza valorilor comunicate de 17 state…

- ​Netflix a adaugat trimestrul trecut un numar record de 8 milioane de abonati si a ajuns la 117 milioane in cele 190 de tari in care este prezenta, noteaza Reuters. Compania are planuri mari pentru acest an cand si-a bugetat investitii de 8 miliarde dolari in seriale si emsiuni si doua miliarde dolari…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania – rovinieta – va creste pentru mașinile pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85 la suta, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor. De…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania – rovinieta – va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor. Rovinieta…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania - rovinieta - va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor.…