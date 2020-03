Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a promulgat vineri un proiect de lege care aloca 8,3 miliarde de dolari cresterii capacitatii de testare a persoanelor pentru coronavirus si finantarii altor masuri necesare limitarii extinderii epidemiei care a infectat peste 100.000 de oameni la nivel mondial, transmite…

- Tesla a anuntat joi planul de a atrage 2 miliarde de dolari printr-o oferta de actiuni, pentru a profita de cresterea astronomica a pretului titlurilor in ultimele cateva luni, renuntand la politica de a evita vanzarea de actiuni noi, transmite Reuters, potrivit news.ro.Compania va oferi spre…

- Actiunile Ford au scazut semnificativ marti, dupa ce grupul american a prezentat estimari pentru 2020 mai slabe decat se asteptau analistii, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Actiunile celui de-al doilea producator auto american au scazut cu 9,4%, stergand peste trei miliarde de dolari din capitalizarea…

- Grupul petrolier american Chevron a inregistrat, in trimestul patru din 2019, o pierdere de 6,6 miliarde de dolari din cauza cotațiilor internaționale reduse ale petrolului și gazelor naturale și din cauza unei reevaluari a activelor in valoare de 10,4 miliarde de dolari, transmite Reuters.In…

- General Motors Co va investi 2,2 miliarde de dolari in uzina din Detroit-Hamtramck, pentru construirea de camioane electrice și SUV-uri, o mișcare care ar crea 2.200 de locuri de munca, a declarat producatorul auto, citat de Reuters.Compania a precizat ca primul sau ehicul electric va fi un…

- Constructorul aeronautic american Boeing Co poarta discutii cu bancile pentru a putea imprumuta o suma de cel putin 10 miliarde dolari, in conditiile in care producatorul de avioane se confrunta cu costuri crescute ca urmare a prabusirii celor doua avioane 737 Max, informeaza postul de televiziune…

- Compania olandeza pentru comenzi online de mancare Takeaway.com si-a asigurat preluarea firmei britanice Just Eat, cu o oferta de 6,2 miliarde de lire sterline (8 miliarde dolari), sub forma de actiuni, prin care va crea una dintre cele mai mari companii de livrare a mancarii la nivel mondial, transmite…

- Producatorul chinez de telefoane inteligente Xiaomi va investi peste 7 miliarde de dolari în inteligența artificiala și tehnologia 5G de-a lungul urmatorilor 5 ani, în contextul în care competiția din aceste sectoare se înasprește, transmite Reuters, citat de Mediafax. Directorul…