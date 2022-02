Stiri pe aceeasi tema

- O noua tranșa de vaccin pediatric, destinat copiilor intre 5 și 11 ani, dar și doze destinate celor de peste 12 ani, de la compania farmaceutica Pfizer BioNTech, ajung luni și marți in Romania. Potrivit CNCAV, in perioada 31 ianuarie – 1 februarie, compania farmaceutica Pfizer BioNTech va…

- Pentru al cincilea an consecutiv, compania bio-farmaceutica Takeda a fost obținut certificarea Top Employer® acordata de institutul independent Top Employers din Olanda, in urma unui audit riguros care analizeaza practicile de HR ale marilor angajatori din intreaga lume. Astfel, in 2022 Takeda se numara…

- Alte 1139 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 58 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 35 sunt asociate cu contact in afara țarii: 10-Romania, 6-Germania, 4-Marea Britanie, 3-Ucraina, 2-Spania, 2-Bulgaria, 2-Italia,…

- 178.500 doze de vaccin Spikevax de la compania Moderna au ajuns vineri la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”. Potrivit CNCAV, transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin au fost aduse in București pe cale terestra.Dozele…

- Alte 368 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 141 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 8 sint asociate cu contact in afara țarii: 2- Marea Britanie, 1- Germania, 1- Irlanda, 1- Romania, 1- Olanda, 1- Ucraina, 1-…

- Raiffeisen Bank, parte a grupului austriac Raiffeisen, este prima banca din Romania care obtine certificarea "Safety in Place" pentru verificarea si evaluarea corectitudinii interpretarii si implementarii masurilor de preventie Covid-19, informeaza un comunicat al bancii. Compania RINA a dezvoltat…

- Uber vrea sa faca rezervarea unei calatorii in India la fel de ușoara precum trimiterea unui mesaj WhatsApp. Compania cu sediul in San Francisco a incheiat un parteneriat cu Meta pentru ca cei care apeleaza la Uber sa poata folosi WhatsApp pentru a comanda masinile companiei. Integrarea – prima de acest…

- “Producatorul local de profile industriale si sisteme din aluminiu, Delta Aluminiu din Slatina, a beneficiat de o finantare in valoare de 20 de milioane de lei, pentru activitatea curenta, acordata de CEC Bank, cu garantie EximBank, in cadrul schemei de ajutor de stat COVID 19”, anunta CEC Bank.…