Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta informeaza ca incepand cu data de 22 iunie 2023, compania aeriana AirConnect va opera zboruri directe de la Constanta catre Cluj Napoca, Oradea, Suceava si Timisoara, astfel: Constanta ndash; Suceava, in zilele de joi, incepand cu 22 iunie 2023…

- Realizat de Storia.ro, platforma de imobiliare cu cele mai multe anunțuri din piața, raportul lunar „Piața chiriilor azi” arata, in ediția din noiembrie, evoluția prețurilor comparativ cu luna anterioara, dar și cu aceeași luna a anului trecut. Raportul ia in considerare Top 10 orașe din Romania,…

- Coca-Cola aduce spiritul Craciunului in orasele din Romania odata cu revenirea celebrelor sale caravane de Craciun Coca-Cola. Timp de aproape trei decenii, de cand au luminat pentru prima data micul ecran intr-o reclama TV la mijlocul anilor 1990, caravanele au fost un semnal al inceperii sezonului…

- In luna decembrie, orchestra JOHANN STRAUSS ENSEMBLE revine pe scenele din Romania alaturi de dirijorul Russell McGregor in cadrul turneului național al celui mai așteptat concert de muzica clasica dedicat sarbatorilor de iarna – „CRACIUN VIENEZ”. Astfel, peste 35 de instrumentiști, artiști invitați…

- The UniFEST project, the largest student festival organized by the Romanian Students' Union, will take place between November 4-14 in Arad, Oradea, Timisoara, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Suceava and Bucharest, the Romanian Students' Union informs, in a statement sent to AGERPRES. Fii la curent…

- Proiectul ''UniFEST'', cel mai mare festival studentesc organizat de Uniunea Studentilor din Romania, va avea loc in perioada 4-14 noiembrie in Arad, Oradea, Timisoara, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Suceava si Bucuresti, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- ”Vacanta de vara 2022 a adus o crestere importanta a tranzactiilor si sumelor cheltuite de utilizatorii Revolut din Romania si la nivel global, in perioada 15 iunie – 31 august 2022. Cea mai importanta tendinta reiesita din datele aplicatiei financiare a indicat ca sumele cheltuite de strainii veniti…

- Recent, compania Iulius, singurul dezvoltator și operator de proiecte mixed-use de regenerare urbana din Romania, și partenerii Atterbury Europe au semnat o finanțare de 410 milioane de euro pentru rețeaua naționala de shopping centers regionale Iulius Mall din Iași, Cluj-Napoca, Suceava și Timișoara.…