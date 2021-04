Stiri pe aceeasi tema

- Un tezaur format din 42 de monede romane a fost scos la lumina, recent, de arheologii Muzeului Judetean de Istorie si Arta Zalau, dintr-o zona situata in preajma unei foste cetati dacice, informeaza Agerpres. Potrivit unei postari de pe contul de Facebook al Muzeului Judetean Zalau, tezaurul…

- Politistii au efectuat opt perchezitii la domiciliile unor persoane din judetul Hunedoara suspectate de spalare de bani si trafic cu substante toxice. Au ridicat trei kilograme de mercur si mai multe artefacte.

- Arheologii de la University College London sunt de parere ca au descoperit originile complexului neolitic Stonehenge, dupa ce au gasit ramasitele unui stravechi monument circular din piatra in Tara Galilor, care ar fi putut fi dezmembrat si reconstruit apoi, dupa cateva secole, in Anglia, informeaza…

- Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, nu poate ramane indiferenta in urma veștii care anunța taierea finanțarii a patru spitale din sectorul 1 al Capitalei. In urma deciziei luata de CLotilde Armand, milioane de romani s-ar putea afla in imposibilitatea de a urma un tratament sau de a…

- Anul trecut, polițiștii din Alba au reușit sa recupereze, in cadrul dosarelor de ancheta, sute de artefacte arheologice, printre care monede romane, dacice și medievale, unele dintre aceste bunuri fiind din categoria Tezaur și Fond. IPJ Alba a prezentat luni bilanțul activitații pe anul 2020. La capitolul…

- Sute de bunuri culturale, cum ar fi monede (dacice, romane si medievale), fibule, arme, unelte si podoabe, au fost recuperate de politistii din Alba anul trecut, unele artefacte fiind identificate pe platformele unor case de licitatii, anunța agerpres . Potrivit bilantului activitatii Inspectoratului…

