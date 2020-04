Comitetului Județean de Urgență Baia Mare anchetează mai mulți polițiști reclamați că au petrecut împreună Comitetului Județean de Urgența Baia Mare a demarat o ancheta dupa ce un localnic din satul Baița Baii, județul Maramureș, a sesizat presa locala ca mai mulți polițiști au incalcat ordonanța militara și au petrecut impreuna, marți, la ziua de naștere a unui coleg.”Era ziua de naștere a unui polițist la Baița Baii. Au venit 12 colegi de-ai acestuia cu și fara uniforma, iar dupa apelul meu la Poliția Baia Mare, la cateva minute s-a spart petrecerea. Cum este posibil ca noi sa stam in case, sa respectam ordonanțele militare, iar ei sa faca exact ce vor. Nu este corect”, a precizat reclamantul, potrivit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

