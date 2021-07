Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce toata presa a vuit despre marile absente de la tenis de pe tabloul feminin de simplu de la Tokyo - Halep, Carstea, Begu si Tig - prea putini au vorbit despre faptul ca, la dublu, tara noastra va fi totusi reprezentata.

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a confirmat prezenta jucatoarelor de tenis Monica Niculescu si Raluca Olaru in proba feminina de dublu la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Astfel, echipa Romaniei pentru JO 2020 a ajuns la 100 de sportivi. Cei 100 de sportivi calificati la JO 2020 (nominal sau locuri…

- "Echipa Olimpica a ajuns la 100 de sportivi. Ultimii tricolori care au fost inclusi in Team Romania sunt: Bianca Ghelber (atletism- aruncarea ciocanului), Andrea Miklos ( atletism, 400 m ), Alexandru Novak ( atletism, sulita), Bianca Costea ( inot), Monica Niculescu ( tenis, dublu feminin) si Raluca…

- Comisia Tehnica Olimpica pentru Sportul de Performanta, Comisia Medicala si Comisia de Etica vor analiza cazul neparticiparii jucatoarelor romane de tenis la Jocurile Olimpice de la Tokyo si vor inainta concluziile Comitetului Executiv al COSR, a anuntat, joi, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman intr-un…

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a anuntat, joi, ca a decis analizarea situatiei create dupa retragerea jucatoarelor de tenis din echipa olimpica. “Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a decis astazi in sedinta Comitetului Executiv analizarea situatiei create in urma retragerii jucatoarelor…

- Comitetul Olimpic și Sportiv Roman a decis, joi, 1 iulie, in ședința Comitetului Executiv, analizarea situației create in urma retragerii jucatoarelor de tenis din echipa olimpica a Romaniei. In data de 20.06.2021, Federația Romana de Tenis a informat COSR ca Simona Halep, Sorana Cirstea, Patricia Țig,…

- Atletul roman Marius Cocioran se afla pe locul 84 in clasamentul mondial al probei de 50 km mars, cu 1.141 de puncte, și, conform Federației Internaționale de Atletism, a fost confirmat calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Cel mai important rezultat…

- Atletul roman Marius Cocioran s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, in proba de 50 km mars, a confirmat World Athletics, dupa cum a anuntat, miercuri, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Cocioran se afla pe locul 84 in clasamentul mondial al probei, cu 1.141 de puncte. Cel mai…