Comitetul interministerial pentru analiza de risc seismic, înfiinţat prin decizie a premierului Premierul Nicolae Ciuca a aprobat, joi, decizia de infiintare a Comitetului interministerial pentru analiza de risc seismic, organism care va functiona pentru a furniza Guvernului liniile directoare si solutiile necesare pentru a pregati cat mai bine atat populatia, cat si infrastructura din toate domeniile, in cazul producerii unui seism, potrivit unui comunicat al Executivului. ‘Aceasta structura va functiona pentru a stabili intr-un timp cat mai scurt masuri coerente si integrate necesare pentru a proteja oamenii si a pregati autoritatile sa raspunda rapid si eficient, inclusiv in cazul producerii… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

- Comitetul interministerial pentru analiza de risc seismic a fost inființat prin decizie aprobata astazi de premierul Nicolae-Ionel Ciuca. Comitetul va funcționa ca organism care sa furnizeze Guvernului liniile directoare și soluțiile necesare pentru a pregati cat mai bine atat populația, cat și infrastructura…

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca Guvernul isi va asuma punerea in practica a deciziilor legate de consolidarea obiectivelor de infrastructura care prezinta risc seismic si ca va asigura fondurile necesare pentru ca lucrarile sa inceapa cat mai repede.

- In Romania exista 118 scoli evaluate cu risc seismic 1, iar acestea vor fi prioritate pentru programele guvernamentale, a declarat Dan Carbunaru. Purtatorul de cuvant al Guvernului Dan Carbunaru a precizat, referitor la cele 118 scoli incadrate in categoria risc seismic de gradul 1, ca vor fi o prioritate…

- „Dar, la acest moment, revenind la chestiunea scolilor, prioritare sunt lucrarile care trebuie incepute sau continuate si, in orice caz, finalizate, la aceste 118 scoli. Evident ca procedurile, daca vorbim de cladiri care sunt cu risc seismic ridicat, implica si o relocare a elevilor, dar detalii legate…

