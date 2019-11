Liderul social-democrat, Viorica Dancila, a anuntat inca de duminica seara ca va fi facuta o analiza a rezultatului obtinut in turul doi al alegerilor prezidentiale in cadrul Comitetului Executiv National al partidului, mentionand ca desi unii ii cer demisia, nu va face acest gest.



"Eu stiu ca multi vor sa plec eu, dar de data aceasta nu am sa fac acest lucru, pentru ca eu consider ca partidul este mai important si consolidarea noastra pentru alegerile locale si parlamentare mult mai importanta decat lupta politica din interiorul partidului", a sustinut Dancila.

