Comisiile parlamentare de buget-finante au dat, sambata, raport favorabil la proiectul Legii bugetului de stat pe 2021. S-au inregistrat 25 de voturi “pentru” si 16 voturi “impotriva”. In dezbaterile din comisii nu a fost adoptat niciun amendament, proiectul fiind trecut in forma Guvernului. Conform proiectului, bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 173,700 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma de 326,407 miliarde lei credite de angajament si in suma de 261,050 miliarde lei credite bugetare, cu un deficit de 87,349 miliarde lei. La nivel consolidat, deficitul este estimat la 7,16%…