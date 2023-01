Stiri pe aceeasi tema

- In 2006, la doi ani dupa privatizare, mai mulți senatori au inființat o comisie in care au investigat acest demers. Raportul comisiei nu a fost niciodata facut public. In același timp, OMV este acuzata de inșelaciune impotriva statului roman. Dosarul companiei austriece ar fi insa ingropat la Parchetul…

- Senatorul Dan Ivan lupta impotriva corupției! „USR va solicita Parlamentului revocarea lui Badalau din funcția in care a fost inscaunat la Curtea de Conturi. Va dați seama in ce situație e Romania? Omul acesta trebuia sa verifice, din funcția pe care o ocupa, activitatea financiara a autoritaților publice…

- USR a cerut, luni, Birourilor celor doua Camere ale Parlamentului, declansarea procedurii de revocare a lui Niculae Badalau din functia de vicepresedinte de la Curtea de Conturi, dupa retinerea acestuia de catre DNA. La scurt timp, purtatorul de cuvant al PSD Stefan Radu Oprea a anuntat ca social-democratii…

- Candidatura lui Sergiu Știrbu va fi propusa in plenul Parlamentului la funcția de membru al Curții de Conturi pentru un mandat de cinci ani. Comisia juridica, numiri și imunitați a aprobat un proiect de hotarire in acest sens in ședința de astazi, 9 noiembrie, transmite replicamedia.md. {{646106}}Sergiu…

- Delegația condusa de premierul Ciuca se intalnește, miercuri, la Bruxelles, cu secretarul general NATO, cu președinta Comisiei Europene și cu președinta Parlamentului European. Din delegația Romaniei mai fac parte ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, și ministrul Justiției, Catalin Predoiu.…

- Parlamentarii europeni se reunesc astazi, la Strasbourg, pentru un vot referitor la extinderea spațiului Schengen, dar și pentru o dezbatere privind buna funcționare a acestuia. Eurodeputații vor evalua normele privind controalele temporare la frontiera in spațiul Schengen și vor adopta o rezoluție…

