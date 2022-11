Stiri pe aceeasi tema

- Țara noastra continua sa se alature deciziilor europene in toate eforturile de gestionare a consumului de energie, de descurajare a tendinței de creștere nejustificata a prețurilor și de diversificare a surselor de energie, a declarat premierul Nicolae Ciuca, in cadrul Romanian International Gas Conference…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, in discursul adresat natiunii, ca a discutat cu presedintele Comisie Europene, Ursula von der Leyen, despre un al optulea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, subliind ca trebuie sa se arate ca mereu va exista o reactie dure la "fiecare manifestare…

- Ieri, președintele Vladimir Putin a amenințat ca va intrerupe livrarile de energie daca vor fi impuse plafoane de preț pentru exporturile de petrol și gaze ale Rusiei, avertizand Occidentul ca „va tremura de frig la iarna și ii va ingheța coada” precum lupului dintr-un basm rusesc, scrie Agentia Reuters,…

- In 2022, Uniunea Europeana (UE) a inceput sa cumpere de aproximativ patru ori mai puțin gaz rusesc decit in 2021. Declarația corespunzatoare a fost facuta de șefa Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, pe Twitter. Potrivit raportului, livrarile de combustibil in Europa au fost reduse de la 40…

- Masurile de interventie in regim de urgența ale Uniunii Europene(UE) pe piata de energie vor include si sprijin pentru producatorii de electricitate care se chinuie sa gaseasca suficiente lichiditati pentru a garanta tranzactiile pe fondul fluctuatiilor mari ale preturilor la gaze naturale, transmite…

- Ministrii Energiei din UE vor discuta optiunile pentru a tine sub control cresterea preturilor, inclusiv o plafonare a pretului gazului si linii de credit de urgenta pentru operatorii prezenti pe piata energiei, se arata intr-un document consultat de Reuters si elaborat de Republica Ceha, tara care…

- Iernile reci au ajutat Moscova sa-i invinga pe Napoleon si pe Hitler, iar presedintele rus Vladimir Putin mizeaza acum ca preturile in crestere spectaculoasa la energie si posibilele lipsuri in iarna aceasta vor convinge Europa sa forteze Ucraina sa incheie un armistitiu, in conditiile impuse de Rusia,…

