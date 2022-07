Stiri pe aceeasi tema

- Lituania va fi pregatita daca Rusia o va deconecta de la rețeaua electrica regionala ca razbunare pentru blocarea transporturilor feroviare ale unor marfuri rusești catre exclava Kaliningrad din Moscova, dar nu este așteptata nicio confruntare militara, a declarat miercuri (22 iunie) președintele acesteia…

- Bulgaria se asteapta la o recolta buna de grau in 2022, apropiata de cea record inregistrata anul trecut, ceea ce ii va permite sa exporte cantitati semnificative, a declarat un oficial din conducerea Ministerului Agriculturii de la Sofia, citat de Reuters.

- O cantitate record de aproximativ 62 de milioane de barili de petrol din Uralii rusești se afla in prezent blocata pe vapoarele aflate pe mari: comercianții incearca sa gaseasca cumparatori pentru petrol, dar nimeni nu este dispus sa cumpere in condițiile cerute de ruși, scrie marți Reuters.…

- Rusia, unul dintre cei mai importanti exportatori de grau din lume, va creste exporturile de grau in acest an datorita unei recolte de 130 de milioane de tone de cereale in 2022, inclusiv 87 de milioane de tone de grau, care este preconizata ca fiind record, a declarat, joi, presedintele Vladimir Putin,…

- Cresterea ingrijorarilor cu privire la securitatea energetica si schimbarile climatice va face ca in 2022 noile capacitati pentru productia de energie regenerabila sa inregistreze un avans record, a estimat miercuri Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Reuters.

- Daca Comisia Europeana si-a redus estimarile privind recolta de grau a Uniunii Europene (UE) in anul agricol 2022/2023, la exporturile de grau și-a menținut prognozele privind atingerea unui nivel record, in contextul in care razboiul va perturba livrarile din Ucraina, transmite Reuters. Pentru importurile…

- Comisia Europeana a declansat miercuri o procedura contra Ungariei care poate duce la o suspendare sau o reducere a anumitor fonduri europene, ca urmare a ingrijorarilor legate de reglementarile privind pietele publice, transmit AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…