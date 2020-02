Stiri pe aceeasi tema

- Femeile din UE primesc pensii cu 30% mai mici fața de cele ale barbatilor. Țarile cu cele mai mari diferențe. Romania nu este printre ele Femeile din Uniunea Europeana cu varsta de peste 65 de ani au primit in 2018 o pensie care, in medie, a fost cu 30% mai mica decat cea a barbatilor. Acest decalaj…

- Speranța de viața este mai mare in alte state europene, dar asta nu inseamna ca romanii ies din activitate mai devreme, scrie dcbusiness.ro. Daca in Romania, barbații se pensioneaza de cațiva ani la 65 de ani, strainii nu au atins aceasta varsta in anumite țari, precum: Letonia, Lituania,…

- In cazul in care cota standard de TVA s-ar reduce de la 19% la 16%, atunci am avea cel mai mic nivel al acestei taxe din intreaga Uniune Europeana. Propunerea legislativa a primit, marti, aviz favorabil in Comisia de Buget-Finante a Camerei Deputatilor. Practic, proiectul aduce modificari…

- Comisia Europeana a dat marti publicitatii "Raportul privind mecanismul de alerta", un dispozitiv de detectare a dezechilibrelor macroeconomice, in care recomanda ca 13 state membre, printre care se numara si Romania, sa faca obiectul unui "bilant aprofundat" in 2020, astfel incat sa se poata identifica…

- Comisia Europeana a dat marti publicitatii ''Raportul privind mecanismul de alerta'', un dispozitiv de detectare a dezechilibrelor macroeconomice, in care recomanda ca 13 state membre, printre care se numara si Romania, sa faca obiectul unui "bilant aprofundat" in 2020, astfel incat…

- Flota aeriana a Romaniei este compusa din 62 de avioane, adica 0,9% din flota UE, arata datele publicate vineri de Eurostat, cu ocazia zilei internationala a aviatiei civile (ONU).In 2007, companiile de transport aerian din Uniunea Europeana (UE) aveau in anul 2017 o flota compusa din 6.711 avioane…

- Europol a inchis luni 30.506 de nume de domenii de internet care incalcau legislatia privind proprietatea intelectuala ca urmare a distribuirii de articole false ori piratate in retea, precum transmisiuni ilegale de programe de televiziune, muzica si filme piratate, precum si produse electronice…