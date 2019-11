Stiri pe aceeasi tema

- Ritmul de crestere al economiei romanesti va accelera usor anul acesta, pana la 4,1%, de la un avans de 4% in 2018, pentru a incetini ulterior la 3,6% in 2020 si 3,3% in 2021, se arata in previziunile economice de toamna, publicate joi de Comisia Europeana (CE), conform Agerpres. Citește și: Ludovic…

- BERD ridica estimarea privind creșterea economica a Romaniei la 4%, dar atrage atenția asupra adancirii deficitului bugetar și de cont curent Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a imbunatatit estimarile privind evolutia economiei Romaniei in 2019 si a mentinut prognoza privind…

- In cazul zonei euro, cifra anuntata de Eurostat este superioara estimarilor analistilor intervievati de Factset, care mizau pe un avans de 0,1%, si sugereaza ca perioada de crestere economica modesta in zona euro va continua, scrie Agerpres. Datele Eurostat vin dupa ce, luna trecuta, Banca…

- Marius Budai a intervenit in direct la Romania TV unde a vorbit despre creșterile economice ale Romaniei și a facut pe aceasta cale un apel catre actuala putere. ”Mi-aș dori foarte mult sa terminam cu aceasta poezie a austeritații pentru ca, vedeți dumneavoastra, Banca Mondiala revizuiește…

- Banca Mondiala a revizuit in crestere la 4,2% estimarile privind avansul economiei romanesti in 2019, cu 0,6 puncte procentuale mai mult fata de prognoza din iunie 2019, se arata intr-un raport publicat de instituția financiara.De asemenea, institutia financiara internationala se asteapta…

- Banca Mondiala revizuiește in sus creșterea economica a Romaniei, dar estimeaza ca deficitul bugetar se va adanci in 2020 Banca Mondiala a revizuit in crestere la 4,2% estimarile privind avansul economiei romanesti in 2019, cu 0,6 puncte procentuale mai mult fata de prognoza din iunie 2019, se arata…

- Intr-o postare acida pe contul personal de Facebook, Florin Buicu menționeaza cronologic declarații in care Florin Cițu a anunțat ca Romania va intra in criza ori ca Executivul nu mai are bani pentru plata pensiilor sau salariilor, considerand ca promovarea unor astfel de scenarii ”iresponsabile”…

- Ritmul de crestere al economiei romanesti va ramane sub 4% in acest an, dupa care se va reduce in 2020-2021 din cauza incetinirii cererii externe, a reducerii ritmului de crestere a salariilor si a unui mediu fiscal mai neutru, apreciaza agentia de evaluare financiara Standard & Poor's, care a reconfirmat…